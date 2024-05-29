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洋画　スティーブン・キング　映画　DVD　6点セット
商品番号 V19083879622
商品名

洋画　スティーブン・キング　映画　DVD　6点セット
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

洋画　スティーブン・キング　映画　DVD　6点セット※バラ売りは対応しておりません。【商　品】◆キャッツ・アイ（'84）◆死霊の牙（'85）◆黙秘（'95）◆シャイニング　2枚組（’97）◆ドランのキャデラック（’09）◆骨の袋（'11）※ケースにスレや傷があります。※DVDの動作確認はしていません。※送らせていただくものは写真のものが全てとなります。※上記記載内容以外でのお問い合わせはお答えいたしかねます。譲り受けた中古品を長期間素人自宅保管していた物になります。商品の詳細についてのご質問にお答えする事は出来ません。中古DVDであることをあらかじめご了承ください。神経質な方のご購入はお控え下さい。送らせていただく物は写真の物が全てです。写真にて確認していただき、ご了解いただいてからのご購入をお願いいたします。送料を当方で負担させて頂く前提でのご案内価格で定額でのお取引となります。よろしくお願いいたします。#askaekinishi#050810
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