Aぇ!group おてんと魂 LIVEDVD

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商品詳細
西からAぇ!風吹いてます！〜おてんと様も見てくれてますねんLIVE2022〜公式オンラインで購入しました。購入直後に確認の為一度開封しましたが再生はしておりません。中身全て揃っております。必要であれば再生確認致しますのでお申し付けください。#Aぇgroup#末澤誠也#正門良規#福本大晴#草間リチャード敬太#小島健#佐野晶哉
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