★セール中★【公式】Blackpink flimty トレカ Lisa 10枚

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商品詳細
★プロフィール必読の上ご購入をお願い致します★★当方商品はすべて公式品となりますので、ご安心ください★★商品の値引きについて★●単品購入↓一切の値引きを致しません●複数ご購入の場合↓常識ある金額の値引提示をお願い致します日本で販売していないトレカです。1セット10枚になります。在庫1点だけですが、早めにご購入ください。先ほど確認して、3枚の裏面が初期傷がありますので、値は下がりました。
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