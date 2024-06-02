ゲームボーイカラー カスタム　IPS液晶V5 テレビ出力 内部クリーニング済

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大人気！ゲームボーイカラー『IPS液晶カスタムモデル』【商品説明】液晶が高品質IPS液晶となっております。純正画面から2.6インチの大画面へ変更！従来の液晶は明るい場所でしかプレイすることが出来ませんでしたが、IPS液晶を搭載することで暗い場所でもプレイすることが可能！20段階の明るさ調整機能を搭載していますのでお好きな環境でプレイ！また32種類の色調変更機能を搭載していますので雰囲気を変えて楽しめます！各種ボタン、外装、画面スクリーンが新品となっており、非常に綺麗な状態です！【商品名】ゲームボーイカラー本体IPS液晶【状態】・高品質IPS液晶を搭載・外装新品未使用・各種ボタン新品未使用・動作確認済み・内部清掃済み・任天堂製の純正メイン基盤【明るさ調整方法】本体上部の左側あたりをタッチ。明るさは全部で20段階です。【色調変更】本体上部の赤外線あたりをタッチ。色調は全部で32種類です。【その他】※カスタムパーツは新品ですが、メイン基盤はあくまで20年以上前の物であります！動作に関してはその点ご理解頂き、ご購入頂けますと幸いです！値下げ交渉や、何か気になる点がありましたらお気軽に問い合わせ下さいませ！他にも出品しています！まとめて購入で割引きも可能です！#ふくすけゲーム