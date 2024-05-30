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treasure reboot ジュンギュ　トレカ　ファンイベント　当選者特典
商品番号 F31510754663
商品名

treasure reboot ジュンギュ　トレカ　ファンイベント　当選者特典
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

treasurerebootスペシャルファンイベント　当選者特典weverseスリーブ＋ダンボール又は厚紙補強＋防水対策した上で発送致します。硬質ケース希望の場合＋100円です。値下げ交渉❌海外製品のため初期スレ等ある可能性ございますので、ご了承頂ける方のみご購入くださいませ。트레저トレジャー　リブート　アルバム　トレカ　ポカ　フォトカード自撮り　Specialfaneventジュンギュ
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