【特典抜け無し】和楽器バンド／I vs I【真・八重流盤】

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商品詳細
-【事前のご案内：当商品は「中古品」です。】----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------こちらは、正規品購入後(レンタル品、リユース品ではありません)、数回視聴した「中古品」となります。ディスクには視聴に影響するようなキズはありませんが、ケースも含めて経年品としての細かいキズ・汚れなどは多少ある場合がございます。お気にされる方はご購入をお控えください。ご不明な点があれば事前にご相談ください。ご購入後のキャンセル、クレームはご遠慮願います。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【商品情報】※ブルーレイディスクを含む商品です。※特典の抜きはありません。※B2ポスター付いてます。■IvsI【真・八重流盤】（【ファンクラブ限定商品】）（以下は公式ＨＰより抜粋）全3形態（初回限定「ボカロ三昧2大演奏会」盤＋初回限定「vs」盤＋CDOnly盤）＋DVD※受注生産による完全限定盤□初回プレス限定封入特典□トレーディングカード(絵柄A、B、Cのいずれか全9種入り)[DVD収録内容]アートワーク撮影のメイキングとメンバーの個別インタビュー収録#和楽器バンド#IvsI【真・八重流盤】#真・八重流盤
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