PSP-3000 本体セット

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商品詳細
PSP-3000ブラック・動作確認済み 問題なくご使用頂けます【付属品】・メモリースティック・バッテリー・充電器一式バッテリーに多少膨らみがありますが、問題なくご使用頂けます。細かい傷等がございます。ご了承ください。プラス500円でファンタジースターポータブル2のカセットをお付けすることも可能ですお気軽にお声掛けください。
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