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PSP-3000 本体セット
商品番号 I49765340009
商品名

PSP-3000 本体セット
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSP-3000ブラック・動作確認済み　問題なくご使用頂けます【付属品】・メモリースティック・バッテリー・充電器一式バッテリーに多少膨らみがありますが、問題なくご使用頂けます。細かい傷等がございます。ご了承ください。プラス500円でファンタジースターポータブル2のカセットをお付けすることも可能ですお気軽にお声掛けください。
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