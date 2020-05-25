【付属品完備】switch ラムラーナ1\u00262 限定版豪華BOX

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★商品説明★任天堂 ニンテンドーswitchスイッチゲームソフトカセットまとめ売り・ラムラーナ限定版豪華BOX「LA-MULANA1\u00262」★セット内容品★専用外箱ゲームソフト攻略本サウンドトラック6枚組ゲームソフト以外はほとんど使用してないため美品な状態です。なかなか手に入らない貴重な商品となります。※オープニング画面まで動作確認済みです。なお、中古商品につき完璧な動作保証はできない点をご理解ください。※バラ売りは不可能です。※別のサイトで販売しているため在庫切れの場合もございます。----------------------------------------------◉確認事項自宅にあるゲームや日用品などを出品しております。★まとめ買いは一件分購入ごとに『100円』を割引させていただきます。ご購入の際はコメント記入のほどお願い致します。○発送方法は安心して取引を進めてまいります。その為、追跡機能付きの配達にて発送費用を負担させていただきます。梱包の際はアルコールにて消毒をし、水漏れ対策・プチプチなどを使用して梱包させて致します。安心・快適・迅速なご対応に努めてまいります。※地球環境のエコの観点から使用済みの資材を使うこともございます。○出品商品は中古商品が多く、素人保管となります。商品受取後の不動作などの対応は承りませんのでご理解下さい。また、古い商品を扱う関係上、コレクター様・神経質な方はご遠慮をお願い致します。○ゲーム関係は自宅に対応機種の本体があるゲームカセットは動作確認をして出品をしております。※本体が無いゲームはジャンク品と明記して出品しております。○商品画像を確認の上、ご購入をお願い致します。○大幅な値引き・返品・クレーム対応は致しません。ご理解の程よろしくお願い致します。※出品している商品を一緒にご購入の際は【100円】値引きさせていただきます。ご検討の際はコメントにてご連絡をお願い致します。○家内には喫煙者・ペットはおりません。