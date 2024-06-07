任天堂/Nintendo

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商品詳細
Switch本体有機ELJCホワイト定価:￥34527新古品で購入しましたが、使用しませんでした。[内容]・NintendoSwitch(有機ELモデル)本体・NintendoSwitchドックホワイト・Joy-Con×2・Joy-Conストラップ×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイドSwitch自体に傷はありませんが、新古品の為、箱に痛みや傷等はございます。状態は写真よりご確認ください。#ゲーム#その他#ゲーム機本体#Other
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