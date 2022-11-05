YUKI 12.06 SOUND OF TWENTY ファンクラブ限定お土産

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商品詳細
YUKIconcerttour“SOUNDSOFTWENTY“12/6千秋楽日本武道館お土産特典です。Tシャツは日付確認のため、サイン入りポスターはサイン確認のため一度だけ開封しました。他は未開封・未使用の非売品です。 ○Ｔシャツ ○直筆サイン入りポスター ○アクリルスタンド ○透明バッグ即購入OKです。バラ売り不可です。#YUKI#SO20
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