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YUKI 12.06 SOUND OF TWENTY ファンクラブ限定お土産
商品番号 L38212009688
商品名

YUKI 12.06 SOUND OF TWENTY ファンクラブ限定お土産
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 8,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YUKIconcerttour“SOUNDSOFTWENTY“12/6千秋楽日本武道館お土産特典です。Tシャツは日付確認のため、サイン入りポスターはサイン確認のため一度だけ開封しました。他は未開封・未使用の非売品です。　○Ｔシャツ　○直筆サイン入りポスター　○アクリルスタンド　○透明バッグ即購入OKです。バラ売り不可です。#YUKI#SO20
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