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JZ MICROPHONES Pop Filter ポップガード
商品番号 J78192945313
商品名

JZ MICROPHONES Pop Filter ポップガード
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ページ、閲覧頂きありがとうございます。JZMICROPHONESPopFilterポップガード箱無し本体のみ。使用に伴う劣化は多少ございます（写真の通り）ネジ部に少しサビがありますが、ポップガード部にはサビや傷など見当たりません。使用には問題ございません。アルコールシートにて消毒して発送致します。注意点として、基本的にお客様のご都合によるキャンセルは一切お受け出来ません。質問等、可能な限り早く確実にお返事する様に努めております。しっかりご納得頂いた上での、ご購入よろしくお願い致します。どうぞよろしくお願い致します。
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