即購入⭕️ スノーハザード 1box シュリンク付き

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)即購入⭕️ポケモンカード ポケカ強化拡張パックポケモンカードスノーハザードシュリンク付きボックスとなります。店舗抽選で当選し、コレクション予定でしたが、断捨離中につき泣く泣く出品しております。★お子さんへのプレゼントの方はノーマルカードで申し訳ないですが心ばかり付けさせていただきますので教えてください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”トラブル防止のためプレイ用でお願いします。きちんとしたお店で購入しており、2枚目に購入店舗のシールが貼っております。念の為、トラブル防止の為開封時は動画撮影をお願いします。発送方法はプチプチに包み、ダンボールにて発送予定です。ご希望の発送方法がありましたら教えて下さい。トラブル防止の為コレクションもしくはプレイ用としてご購入をお願いいたします。大変申し訳ございませんが、入れ替え防止の為、返品・交換は致しません。ボックスパックシングル···ボックス(box)



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