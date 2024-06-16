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茶碗 粉彩轧道 嘉慶年製 中国美術
商品番号 I27709553760
商品名

茶碗 粉彩轧道 嘉慶年製 中国美術
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 16,194 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国古美術，清時代粉彩轧道花卉茶碗，作工複雑な物と思います。高級茶碗です。清時代本物保証，経年に伴う，汚れ修複等ございます
http://narcologia.ru/goods/smear334604.html
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