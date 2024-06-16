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商品詳細
中国古美術，清時代粉彩轧道花卉茶碗，作工複雑な物と思います。高級茶碗です。清時代本物保証，経年に伴う，汚れ修複等ございます
http://narcologia.ru/goods/smear334604.html
http://narcologia.ru/goods/seamless994029.html
http://narcologia.ru/goods/assessor181503.html
茶碗 粉彩轧道 嘉慶年製 中国美術
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中国古美術品 粉彩花草蝶文壺-
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