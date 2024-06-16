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Hamer USA CHAPPARRAL ELITE GCHE2533-27
商品番号 U52019184440
商品名

Hamer USA CHAPPARRAL ELITE GCHE2533-27
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 69,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HamerUSACHAPPARRALELITEGCHE2533-2730年程前に、道玄坂のESPのショップで購入しました。トップだけでなく、ボディ全体が非常に美しいトラ目の木材で作られており、今現在ですと、カスタムメイドでない限り、なかなかこのタイプのギターではお目にかかれないと思います。15年くらい部屋の片隅に放置していたため、調整などはされていません。最後にお店で調整してもらったのが、25年ほど前になります。3年前に、コロナ禍でギターを再開した際に、トレモロユニットをシャーラーに変更しています。それ以外は、オリジナルのままで、フレットなどもかなり削れているかと思います。発送の際は、オリジナルのヘイマーのロゴが入ったトレモロユニットも、お付けします。ボディに関してはピックによる擦り傷などございますが、それなりに良好だと思います。ネックの反りなどに関しては、調整に関しては素人なので判りかねますが、反りはあると思います。ピックアップには多少のサビのあります。ハードケースに入れ、らくらくメルカリ便にて発送致します。尚、ハードケースに関しては、経年による傷やステッカー跡、汚れなどが多々あるため、梱包材の一部としてお考え下さい。尚、土日祝しか発送ができません。仮に日曜の午後にご購入頂いた場合、次の土曜の発送てなってしまう場合がありますので、ご了承下さい。
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