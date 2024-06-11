【値下げ】新品未開封 特典付き 大倶利伽羅 1/8スケールフィギュア 刀剣乱舞

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新品未開封品です。このまま暗所で保管していました。購入した際についてくる特典付きです。箱に少々いたみがありますが、白紙そのままの未開封です。即購入okです、よろしくお願いいたします。【値下げしました】6799→6399#刀剣乱舞#大倶利伽羅#オランジュ・ルージュ