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- @新品@トルコ航空A350-900特別塗装ジェット1/400
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商品詳細
ブランド：Aviation製品番号：AV4160航空機模型：A350-900航空会社：トルコA350-900ジェット特別塗装登録番号登録：TC-LGHスケール：1：400サイズ：16.70cm*翼幅：16.19cm主な材質：合金発売日：2023年7月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。A350-900トルコ航空飛行機模型航空モデルプレイ1/400
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