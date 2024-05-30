南部鉄器　風炉釜　茶釜

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商品詳細
南部鉄器◉風炉釜サイズ 直径約34cm高さ約 20cm五徳付き◉茶 釜サイズ 直径約16cm高さ約16cm蓋持手まで◉風炉釜に茶釜をセットした時の高さ約31cmやや埃汚れがあります。(写真参照)よろしくお願いします。
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