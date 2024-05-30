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商品詳細
数回しか使用しておりませんが、少し黒い跡が付いています。演奏には問題ないと思われます。税別希望小売価格:31,000円カップの深さ 37.9mmカップの直径 33.0mmボアの直径 8.2mm種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者、上級者【追記】値下げさせて頂きました。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者
http://narcologia.ru/goods/subtropical856601.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation891424.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion947178.html
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Miraphone マウスピース ROSE SORO TU25-
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