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Miraphone マウスピース　ROSE SORO TU25
商品番号 E66139409574
商品名

Miraphone マウスピース　ROSE SORO TU25
ブランド名 Evital
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回しか使用しておりませんが、少し黒い跡が付いています。演奏には問題ないと思われます。税別希望小売価格:31,000円カップの深さ　37.9mmカップの直径　33.0mmボアの直径　　8.2mm種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者、上級者【追記】値下げさせて頂きました。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者
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