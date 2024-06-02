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- 【新品未開封】B'z 人生ゲーム 30周年 SCENES タカラトミー
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商品詳細
B'ztheStoreで購入しました。★新品、未開封品★自宅でのクローゼット内での保管です。日焼けは無く状態は良いと思います★箱の側面の角に若干の折れがあります。タバコ→吸いません【家族全員、非喫煙者】ペット→いませんプチプチ等でしっかり梱包して、段ボール箱に入れて発送させて頂きます。人気グループ···B'zビーズ松本稲葉松本孝弘稲葉浩志おもちゃレアグッズ
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