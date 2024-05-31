ATV EXS-3 電子ドラム

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商品詳細
豊島区まで引き取りに来れる方は条件付きでお値引きできます。写真のハイハットスタンドは付属しません。配送の都合により2個口に分けて発送の場合があります。種類...電子ドラムatv電子ドラムバンド楽器exs-5exs-3ローランドRolandヤマハYAMAHA
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