藤井風グッズ まとめ売り

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藤井風LOVEALLSERVEALLのグッズまとめ売りです。購入前にプロフィール一読いただけますと幸いです。◾︎スウェット1枚◾︎ロンT1枚◾︎バスタオル1枚◾︎トートバッグ1つ◾︎スマホストラップ1つ◾︎ステッカー1セット◾︎付箋＆ポスター1セット◾︎野菜缶2缶スウェットとロンTはMサイズです。スウェットは2回着用、ロンTは開封後1度も着用していません。バスタオルとトートバッグとスマホストラップは1度LIVEで使用しました。ステッカーと付箋と野菜缶は1度開封しましたが、未使用品です。ポスターは未開封です。あくまで中古品であることや、個人で保管していたものなのでご理解の上ご購入くださいますようお願いいたします。また、お仕事の関係で土日のみの発送となってしまいます。ご了承くださいませ。※即購入○※お値下げ×※バラ売り×※返品×(商品に問題がある場合は可能です)人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···その他人気ソロアーティスト···藤井風