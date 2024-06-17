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ARTFX J 刀剣乱舞-ONLINE- 蛍丸 1/8 完成品フィギュア
商品番号 Q64279181547
商品名

ARTFX J 刀剣乱舞-ONLINE- 蛍丸 1/8 完成品フィギュア
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,738 円
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商品詳細

ARTFXJ刀剣乱舞-ONLINE-蛍丸1/8完成品フィギュア飾っていた為、ホコリや日焼けがあります。神経質な方はご購入御遠慮ください。値下げ不可。#KOTOBUKIYA#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#蛍丸#ARTFXJ刀剣乱舞_ONLINE_蛍丸1_8完成品フィギュア
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