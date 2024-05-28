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ポケモンカード　Vstarユニバース　Box シュリンク付き　未開封品
商品番号 N78882319095
商品名

ポケモンカード　Vstarユニバース　Box シュリンク付き　未開封品
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。《新品未開封品》ポケモンカードハイクラスパック『VSTARユニバース』の1BOX(シュリンク付き)☆即購入可能、即日発送致します。☆安心のポケカ取引経験者です。シュリンク付きの未開封のままプチプチ梱包してらくらくメルカリ便で発送いたします。すり替え防止の為、返品は出来かねます。また開封後カードの中身でのご評価はおやめ下さい。
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