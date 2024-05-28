ポケモンカード　Vstarユニバース　Box シュリンク付き　未開封品

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。《新品未開封品》ポケモンカードハイクラスパック『VSTARユニバース』の1BOX(シュリンク付き)☆即購入可能、即日発送致します。☆安心のポケカ取引経験者です。シュリンク付きの未開封のままプチプチ梱包してらくらくメルカリ便で発送いたします。すり替え防止の為、返品は出来かねます。また開封後カードの中身でのご評価はおやめ下さい。
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