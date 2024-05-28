AcidBlackCherry グッズ　セット

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商品詳細
・商品状態（アームウォーマー）新品・未使用・商品状態（トゥーリング）新品・未使用・商品状態（トゥーリング）新品・未使用・商品状態（トゥーリング）未使用に近い・商品状態（AcidBLOODCherry）目立った傷や汚れなし・商品状態（LIVECD）目立った傷や汚れなし・サイズ（アームウォーマー）FREESIZE・サイズ（トゥーリング）FREESIZE中古品です。素人保管の為見落としがあるかもしれません。バラ売りは考えておりません。アームウォーマーは撮影の為袋から開けただけで着用はしておりません。購入時の価格で表示しています。主観で商品状態を表示しています。上記の全てご理解した上でよろしくお願い致します。
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