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テイルズ ヴェスペリア エステル フィギュア アルター
商品番号 B91240092202
商品名

テイルズ ヴェスペリア エステル フィギュア アルター
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,643 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイルズオブヴェスペリア　エステリーゼ・シデス・ヒュラッセイン1/8スケールPVC製塗装済完成品左手２種（盾有り／盾無し）、「暴走姫風ミニフィギュア」付属以前飾っており、数年箱にしまってありました。剥げ等は写真の通りとなります。箱はついておりますが、中の透明ケース等はありませんので各部位等緩衝材で補強し箱に入れ、段ボール発送致します。プロフ確認頂けましたら即購入okです。外箱が要らない場合は-50円引き致します。(コメント必須)他テイルズシリーズのフィギュアも購入頂ける場合は-1000円引き致します。その際はコメントお願い致します。
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