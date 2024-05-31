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商品詳細
備前焼です。松ぼっくりの作りになってます。縦8.5cm程度 横12cm程度です。状態良好ですがあくまでも古い物とご理解した上での購入をお願いいたします。返品交換はできませんので予めご了承下さい。その他気になる点などありましたらお問い合わせ下さい。＃備前焼＃焼き物＃陶芸＃陶器＃骨董＃古美術＃伊万里＃古伊万里＃李朝＃高麗＃唐津焼
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