ミュージックアイコンズ マイケルジャクソンオークションカタログ ハリウッド

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商品詳細
グッズ種類...オークションカタログ無言取り引きの方は購入をお控えください。2010年のハリウッドオークションカタログです。マイケルジャクソンをはじめ、ビートルズ、マドンナ、プレスリー等ハリウッドの有名人のコレクションを一堂に集めた一冊です。観ているだけで、タメ息が出るような、スターの私物が山ほど掲載されています。2010年六本木ヒルズで開催されたマイケルの追悼イベントで購入しました。折り目などなく、綺麗な状態です。厚みがあって重いです。ゆうゆうメルカリ便→らくらくメルカリ便に変更の場合がございます。#ハリウッド#オークションカタログ#マイケルジャクソン#輸入品
http://narcologia.ru/goods/message663627.html
http://narcologia.ru/goods/moped191168.html
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