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Erho マレット M50ハード(ラタン、毛糸巻)
商品番号 E21035829539
商品名

Erho マレット M50ハード(ラタン、毛糸巻)
ブランド名 Evital
特別価格 税込 5,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーストリアのマレットメーカーErhoのマレットです。マーティングルービンガーも愛用しているメーカーと聞いて購入しました。しかし、海外へ移住のため、演奏する機会が無くなってしまうので手放します。4本1組※バラ売りもできます※仕事の合間にやっているため返信が遅れることがあります。#マリンバ#マレット#マリンバマレット#グルービンガー#Erho#打楽器#Percussion種類···マリンバ
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