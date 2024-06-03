Erho マレット M50ハード(ラタン、毛糸巻)

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商品詳細
オーストリアのマレットメーカーErhoのマレットです。マーティングルービンガーも愛用しているメーカーと聞いて購入しました。しかし、海外へ移住のため、演奏する機会が無くなってしまうので手放します。4本1組※バラ売りもできます※仕事の合間にやっているため返信が遅れることがあります。#マリンバ#マレット#マリンバマレット#グルービンガー#Erho#打楽器#Percussion種類···マリンバ
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