ポケモンカード　クレイバースト30パック（1BOX分）箱・シュリンクなしです。

・閲覧いただきありがとうございます。◆ポケモンカード◆・スカーレット\u0026バイオレット拡張パック ・クレイバースト 30パック（1BOX分） 新品・未開封・（箱・シュリンクなし）です。 家電量販店で1BOX分を購入をしました。レジにてスタッフの方に、シュリンクを剥がしてから箱を回収しますと言われました。お会計ごに、シュリンクを剥がされてから箱からパックを取り出して30パックを袋に入れてから渡されました。※シュリンク付きの未開封BOXの物と内容は変わりません。未開封商品の為、開封後の中身で評価をする方は購入をご遠慮下さい。すり替え防止の為返品キャンセルも不可とさせて頂きますのでその点ご理解の上ご購入お願い致します。



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