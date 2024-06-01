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エイリアン　フェイスハガー\u0026チェストバスター　旧Kenner社製
商品番号 U35297530363
商品名

エイリアン　フェイスハガー\u0026チェストバスター　旧Kenner社製
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェイスハガーは未開封品チェストバスターは上部シール取れてます。未使用品です。とても古い物なのでご理解いただける方でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/capitation801608.html
http://narcologia.ru/goods/recycling399814.html
http://narcologia.ru/goods/recycling854514.html
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