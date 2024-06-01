KAWAI 河合楽器　グランドピアノ　32鍵　おもちゃ ピアノ

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ご覧頂き有難う御座います、河合楽器のミニピアノの出品になります！使用に伴うキズ汚れ等御座いますので神経質な方はご遠慮下さい^^鍵盤が黄ばんでます※画像をしっかり確認下さい、気になる事はコメント下さい。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さい❗️画像だと照明上綺麗に見えますが使用感は有ります‼️音は全て出ます♪音程音域を完璧に求める方はご購入を避けて下さい、子供の玩具としてご理解頂ける方のみご購入下さい！発送はリサイクルダンボールに入れて発送する予定です。#YAMAHA#ヤマハ#CASIO#カシオ#ROLAND#ローランド#カワイ#kawai#キーボード#電子キーボード#エレクトーン#ピアノ#カワイグランドピアノミニ