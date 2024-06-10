純銀製　嘉山作　金属工芸品

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商品詳細
専用に変更致しました。他の方はお控えください。純銀製 竹笹図 額入り純銀工芸品 嘉山作 数量限定品純銀彫刻、貴金属工芸品です額入りで装丁 壁掛け竹は、青々とまっすぐ伸びる生命の象徴~縁起の良い植物でお正月にも飾られます。嘉山 純銀 (写真3)サイズ… 額 約30.8×27.0×4.5cm 竹図 約14.0×11.0cm酸化しているのでしょうか…笹の数枚と右側の竹に変色部分が有ります。画像にてご確認下さい。額上部に僅かに傷み(写真910)実家玄関に一時期飾られておりました。中古品となります。箱無ししっかり梱包して、らくらく、またはゆうゆう便にてお送り致します。テイスト...和風主な素材...純銀
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