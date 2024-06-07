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YAMAHA MT400 整備動作品　マルチトラックレコーダー　MTR
商品番号 Q38301429997
商品名

YAMAHA MT400 整備動作品　マルチトラックレコーダー　MTR
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入出力録音再生等、動作確認済み。内部駆動ベルト交換、ヘッド、ピンチローラーのクリーニング、消磁等のメンテナンスをしております。付属品は社外品ACアダプター、純正ソフトケース、マニュアルとなります。神経質な方の購入はご遠慮ください。商品到着確認後、速やかに受取連絡をお願いいたします。自身の都合による返品には応じられませんので、ご了承ください。値下げ交渉には応じられませんのでご了承下さい。
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