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商品詳細
◯サイズ（約）…長さ22.5cm、幅13cm、 才尻29mm×28mm◯付属品…指掛、駒母が40年以上前に百貨店で購入したものです。一度使用したものの、手に合わなかったため、その後は使用せず保管していました。一度使っただけですので、特に傷や汚れはありません。ケースはやや汚れていますが、輸送時の梱包用としてお付けします。写真で商品の状態をご確認いただき、自宅での長期保管品であることをご理解のうえ、ご購入ください。★他にも楽譜などを出品しております。 ぜひご覧ください↓↓↓#たーにゃの琴shop
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