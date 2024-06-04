安室奈美恵☆ファイナルスペース会場限定ガチャ☆レア！赤旗アクリルスタンド新品

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安室奈美恵☆ファイナルスペース☆会場限定ガチャガチャのアクリルスタンド☆赤旗Ver.です(*^_^*)当時なかなか出なかったレアアクリルスタンドです(*^_^*)（日本製です）カプセルから取り出しただけの新品未開封品☆※初期スレなど完璧を求めるような方はトラブルになるので入札をご遠慮下さいm(__)m他でも出品中のため予告なく消去する場合があります。お値下げ不可。ゆうゆうメルカリ便にて発送致します(*^^*)