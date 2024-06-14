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- 弘美作 銅製 カマキリ 自在置物 トヒカ 東さ5-0926☆2F
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商品詳細
変色、やや歪みあります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild771652.html
http://narcologia.ru/goods/moisture248869.html
http://narcologia.ru/goods/marshal305480.html
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