パステル画　プレゼントをもらって微笑む女性

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素材···ワトソン紙種類···パステル画イラスト画材 パステル コピック 色鉛筆使用何年も似顔絵を描いてきた実績があります。今回も美人の女性を丁寧に描きあげました。あなたの、お部屋に1枚いかがでしょうか？気に入っていただいた方是非ご購入お願いいたします。他に何点か出品いたしております。是非見て下さい。