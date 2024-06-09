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【ゆうパケットプラスで発送】ミッフィー zakkaフェスタ 浴衣マスコット
商品番号 J48069597721
商品名

【ゆうパケットプラスで発送】ミッフィー zakkaフェスタ 浴衣マスコット
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,310 円
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商品詳細

2023ミッフィーzakkaフェスタゆかた（さくらんぼ）マスコットイベント限定品／新品未使用梱包でお顔を潰すのは避けたいので【ゆうパケットプラス】で発送致します。ミッフィーのお顔は写真をご覧下さい。ゆうゆうメルカリ便にて本日中に発送致します。喫煙者、ペットはおりません。グッズ種類...ぬいぐるみ人気キャラクター...ミッフィー
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