DISH//　北村匠海　23歳　生誕グッズ　愛倍増パーカー

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※取り置き中のため、該当の方以外購入しないようお願いいたします。北村匠海23歳生誕グッズパーカーのXXLサイズです。受注生産のものなので貴重かと思います。部屋の中で試着した程度でそのあとはハンガーに掛けて飾って保管していたため目立った汚れなどはなく綺麗な状態です。また、猫を飼っていますのでご理解ある方でお願いします。梱包に関しましては、圧縮袋を使用しての梱包になりますのでご了承下さい。北村匠海 DISH//生誕グッズ パーカー