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渋草焼　柳三作　野点碗　白梅　共箱付　抹茶碗
商品番号 X10181360262
商品名

渋草焼　柳三作　野点碗　白梅　共箱付　抹茶碗
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

渋草焼　渋草柳三作　白梅野点碗　※数回使用、長期保管品。お箱に欠けや経年変化がございます。種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/stage112297.html
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