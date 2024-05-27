渋草焼　柳三作　野点碗　白梅　共箱付　抹茶碗

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商品詳細
渋草焼 渋草柳三作 白梅野点碗 ※数回使用、長期保管品。お箱に欠けや経年変化がございます。種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/stage112297.html
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