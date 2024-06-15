訳あり品により特価、総銀製ティアドロップネジGP

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訳あり品により特価にて出品させていただきます。定価8,800円の所を5800円にございます。訳あり内容・ネジ頭の外径が0.2mm強小さく出来上がっている事・ネジ頭の外径につぶれが生じている事通常のものに比べて特に効果等が著しく変わる事は無いと思います。ご興味のある方いらっしゃいましたら、宜しくお願い申し上げます。販売対象はネジ1個です。ケース付き#長澤製作所#ヤマハ