S.H.フィギュアーツ アイアンマン

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プレミアムバンダイ限定のアイアンマンです。開封品ですが比較的綺麗かと思います。コメントお待ちしております。欠品無し。コレクション整理のため出品します。一度箱から出し品質チェックをいたしましたが、コレクションケースに入り切らなかったため、箱に戻し、紫外線の当たらない暗室で保管しておりましたので状態は未使用に近いです。商品の状態は良いと思いますが、完璧を求める方はご遠慮ください。当方ペットなし 喫煙なしです。即購入OKです！#プレミアムバンダイ#Figuarts#フィギュアーツ#マーベル#アベンジャーズ#インフィニティー・ウォー#エンドゲーム#MARVEL#ENDGAME#SHFiguarts#shf#figuarts#アイアンマン#キャプテン・アメリカ#ソー#キャプテン・マーベル#アイアン・スパイダー#レスキュー#フィギュア#サノス#アーツ#アベンジャーズ#エンドゲーム#ブラックパンサー#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_エンドゲーム『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#S_H_Figuartsアイアンマンマーク50ナノウェポンセット2_アベンジャーズ_エンドゲーム_性別男フィギュア種類アクションフィギュア素材PVC