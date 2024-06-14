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ポケモンカード　VMAX VSTAR RRR RRなどまとめ売り約280枚
商品番号 N24192192723
商品名

ポケモンカード　VMAX VSTAR RRR RRなどまとめ売り約280枚
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　VMAXVSTARRRRRRなどまとめ売り約280枚こちらほぼ全てがパックあるいはデッキセットから自引きしたものです。プレイ未使用となります。状態は概ね良好ですが、あくまで主観となりますので、プレイ用でご了承頂ければ幸いです。即購入可能です。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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