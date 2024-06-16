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- 平日特化【新品未開封】SHURE SM7B
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商品詳細
※出張のため27日以降の発送となります購入した後、開けることも使わなかったので出品します。SHURESM7BShure定価：¥65000#Shure#SHURESM7B種類···マイク
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