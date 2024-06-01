ポケモンカード151 20パック

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商品詳細
ポケモンカード15120パックバラパック購入制限があるショップなどで複数買った物の寄せ集めになりますので製造番号一致はしていません。BOX買いではありませんので封入率は異なりますのでご了承ください。すでに箱から出されていたものを買ったためパックに跡が残っていたりする場合があります。一度人の手に渡った物ですので神経質な方は、ご遠慮ください。商品は緩衝材に包み、らくらくメルカリ便のネコポスで、購入から24時間以内に発送させていただきます。すり替え防止の為お客様都合での返品、キャンセルはお断りさせていただきます。種類···ポケモンカード(ポケカ)種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックポケモンカード151
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