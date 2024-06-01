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ポケモンカード151 20パック
商品番号 R76256299381
商品名

ポケモンカード151 20パック
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード15120パックバラパック購入制限があるショップなどで複数買った物の寄せ集めになりますので製造番号一致はしていません。BOX買いではありませんので封入率は異なりますのでご了承ください。すでに箱から出されていたものを買ったためパックに跡が残っていたりする場合があります。一度人の手に渡った物ですので神経質な方は、ご遠慮ください。商品は緩衝材に包み、らくらくメルカリ便のネコポスで、購入から24時間以内に発送させていただきます。すり替え防止の為お客様都合での返品、キャンセルはお断りさせていただきます。種類···ポケモンカード(ポケカ)種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックポケモンカード151
http://narcologia.ru/goods/enquire577789.html
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