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カミツレのきらめき　SR
商品番号 H10769262797
商品名

カミツレのきらめき　SR
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の閲覧ありがとうござい開封後すぐスリーブに入れ暗所にて保管しておりました。初期傷等あるかもしれないので神経質な方はご遠慮ください。写真の状態を参考にお願いいたしますプレイ用でよろしくお願いいたします配送についてですがローダーに入れ防水等行います気になる点がございましたらお気軽にコメントまでよろしくお願いいたします
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http://narcologia.ru/goods/monophonic682912.html
http://narcologia.ru/goods/seamless52429.html

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