YAMAHA フルート YFL-312 ハードカバー・ソフトカバー付き

ご覧頂きありがとうございます。コメントなし即購入も可能です。■商品■YAMAHAヤマハフルート YFL-312Eメカ付きハードケース、ソフトケース付き■状態■動作確認済みです。使用に伴う小傷、くすみ等はございます。写真にてご確認ください。写真に写っているものが全てになります。しばらくメンテナンスは行っておりませんので、メンテナンスをお勧め致します。また、中古品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。#yamaha#ヤマハ#yamahaフルート#ヤマハフルート#フルート#yfl312#りんごの出品



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