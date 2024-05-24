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リラックマ ☆ メゾンドフルール バッグチャーム 3種類 ＋ ノベルティ 1枚
商品番号 M99574636933
商品名

リラックマ ☆ メゾンドフルール バッグチャーム 3種類 ＋ ノベルティ 1枚
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,571 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MaisondeFLEUR×RILAKKUMAリラックマメゾンドフルール◎実費以下での出品です^_^オマケも付いているのでお得です☆☆バッグチャーム3種類セット＋オマケ（ノベルティ1枚）☆新品購入・未使用品《下記のバッグチャーム3種》☆リラックマ☆コリラックマ☆チャイロイコグマ《オマケ》ノベルティポストカード1枚（リラックマ\u0026キイロイトリ）☆上記お写真の子達をお送りします^_^☆メルカリ便（宅急便）で発送予定濡れ対策をして、箱に入れて発送予定初期傷など多少の事でも気になる方はご購入をお控え下さい。（ノベルティのポストカードはあくまでもオマケです）◎即購入OKです◎✖️バラ売り不可、お値下げ不可MaisondeFLEURノベルティコラボメゾンドフルールリラックマぬいぐるみチャームリラックマコリラックマチャイロイコグマバッグチャームポストカードポスカ
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