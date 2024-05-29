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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URボックスパックシングル···シングル即スリーブにて保管しております。確認したところ白掛けや、線、折れ、傷等ありません。写真を確認頂けると幸いです！psa9.10は堅いと思います。高評価400以上！いつもありがとうございます♪これからも誠実な対応をさせて頂きます☆よろしくお願い致します(*≧∀≦*)アルセウスvstarurブイスターユニバースvstarユニバースディアルガパルキアギラティナpsa10
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アルセウスvstar UR 極美品！ 画像転載してる方居ますので注意を！
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