絵画地図　中世世界地図

絵画の種類···その他形式···額縁入りインテリア壁掛けヴィンテージアート希少品艶と光沢があり高級感があります。サイズ 600✖️500mm申し訳ございませんが 専用の箱がありません。発送の時は しっかり梱包して発送いたします。あくまでも中古品ですので 了承宜しくお願いします。



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